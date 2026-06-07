المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: نداء لسكان مناطق الوسط والشمال تم إطلاق مزيد من الصواريخ باتجاه “إسرائيل” يُطلب منكم الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية وعدم نشر اي معلومة