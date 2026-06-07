قائد مقر خاتم الأنبياء(ص): حذرنا سابقاً من أنه في حال استهداف العمق اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت فإننا سنستهدف أهدافاً في عمق الأراضي المحتلة وقد تجاوز الكيان القاتل للأطفال كافة الخطوط الحمراء وكثّف ووسع هجماته في جنوب لبنان ولا بد من لجمه