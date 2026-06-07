الأحد   
   07 06 2026   
   21 ذو الحجة 1447   
   بيروت 22:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اعلام العدو: سقوط 4صواريخ اطلقت من ايران على شمال اسرائيل واصوات انفجارات سمعت في نهاريا ومدن اخرى ومعلومات عن اصابة مبنى في طبريا وصفارات الانذار تدوي في كل مدن ومستوطنات الشمال

      مواضيع ذات صلة

      ترمب: أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا صفقة

      ترمب: أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا صفقة

      اعلام العدو: دفعة جديدة من الصواريخ الايرانية الباليستية الفرط صوتية تتساقط على شمال اسرائيل والمدن الرئيسية

      اعلام العدو: دفعة جديدة من الصواريخ الايرانية الباليستية الفرط صوتية تتساقط على شمال اسرائيل والمدن الرئيسية

      المستشار العسكري لقائد الثورة في ايران اللواء محسن رضائي: حذرنا مرارا ولم يرتدع العدو فتلقى المعتدون ردهم ووفينا بالوعد وان اي رد على اجرائنا سيكلف اثمانا باهظة للكيان المحتل

      المستشار العسكري لقائد الثورة في ايران اللواء محسن رضائي: حذرنا مرارا ولم يرتدع العدو فتلقى المعتدون ردهم ووفينا بالوعد وان اي رد على اجرائنا سيكلف اثمانا باهظة للكيان المحتل