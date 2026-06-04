حماس في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء: أطفال فلسطين يدفعون الثمن الأكبر لجرائم الاحتلال

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بياناً بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، دعت فيه إلى تجريم كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب ما وصفته بالانتهاكات الوحشية والجرائم المتواصلة بحق الأطفال الفلسطينيين، والعمل على محاسبة قادته أمام المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

وأكدت الحركة أن أطفال فلسطين يعيشون مأساة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الحرب المتواصلة على قطاع غزة، والتي وصفتها بأنها حرب إبادة جماعية وتجويع وتطهير عرقي، مشيرة إلى أن أكثر من 21 ألف طفل ارتقوا خلال العدوان، بينهم نحو 19 ألفاً من طلبة المدارس، وأكثر من 450 رضيعاً، وما يزيد على ألف طفل لم يتجاوزوا عامهم الأول، إضافة إلى أكثر من خمسة آلاف طفل دون سن الخامسة.

وأضافت أن أكثر من 44 ألف طفل أصيبوا بجروح مختلفة، فيما فقد نحو 58 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما خلال عامي العدوان، إلى جانب وفاة أكثر من 200 طفل نتيجة الجوع والبرد داخل خيام النزوح.

وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، أشارت الحركة إلى استشهاد أكثر من 237 طفلاً واعتقال ما يزيد على 1655 طفلاً وطفلة، فضلاً عن معاناة آلاف الأطفال من النزوح القسري والاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

ورأت حماس أن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتؤكد حجم الانتهاكات التي تطال الطفولة الفلسطينية، معتبرة أن ما يجري يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.

ودعت الحركة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والعمل على وقف الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين، وتوفير الحماية والرعاية الصحية والنفسية والتعليمية لهم، وضمان عودتهم إلى حياة طبيعية وآمنة.

كما طالبت الأمم المتحدة بإدراج الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء للجهات التي ترتكب انتهاكات بحق الأطفال، مؤكدة أن استهداف الأطفال بالقتل والتشريد والحرمان من الحقوق الأساسية بات سياسة ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وشددت الحركة في ختام بيانها على أن معاناة الأطفال الفلسطينيين تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً وفاعلاً لوضع حد للانتهاكات المستمرة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.

المصدر: موقع حركة حماس