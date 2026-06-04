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    لبنان

    المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية: لإدراج ملف التفرغ في جدول أعمال مجلس الوزراء واقراره كاملا

      أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية ، في بيان، انها “تتابع مسار ملف التفرغ الذي استوفى جميع شروطه الأكاديمية والإدارية، وبات جاهزاً للإقرار النهائي”، وطالبت ب”إدراج الملف بالأسماء في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، وإقراره كاملاً من دون أي تأجيل إضافي أو تجزئة أو ترحيل إلى جلسات لاحقة”.

      وأكدت أن “الأساتذة المتعاقدين واصلوا أداء رسالتهم الأكاديمية في أصعب الظروف، وأن إنصافهم بات استحقاقاً ملحاً لا يحتمل المزيد من الانتظار”، لافتة الى ان “إقرار الملف في جلسة اليوم يشكل خطوة ضرورية نحو تعزيز الاستقرار الأكاديمي والإداري في الجامعة اللبنانية وصون حقوق أساتذتها”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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