الشيخ علي الخطيب: ثمة من تخلى عن الجنوب وواجبه الوطني فكانت المقاومة في وجه العدوان والاحتلال ولذلك فاسرائيل هي المشكلة ولكن هناك من يحاول دائما تحويل المشكلة الى الداخل ويطالب بالانفتاح على اسرائيل