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   7 صفر 1448   
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    وزير العمل: ابتداء من شهر تشرين الأول المقبل أي عامل أجنبي مقيم على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية

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