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   7 صفر 1448   
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    غزة | أكثر من 12 شهيدًا خلال الساعات الـ24 الماضية… وآخر التطورات مع مدير مكتب المنار عماد عيد

    المصدر: موقع المنار

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