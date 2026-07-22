قصف إسرائيلي وعمليات توغل ونسف شرقي غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – اليوم الأربعاء – خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وعمليات النسف.

وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطن بجروح خطيرة صباح اليوم جراء غارة من مسيرة للاحتلال غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال توغلت في شارع السكة جنوبي شرقي حي الزيتون، كما توغلت آليات إسرائيلية، تحت غطاء جوي وإطلاق نار مكثف، شرق مفترق دولة شرقي مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرقي غزة، فيما انفجرت قذيفة صوتية في أجواء جنوب شرقي مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة جنوب شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف شرقي بلدة القرارة شمالي المدينة.

كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف جنوبي خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1168 شهيدا، إضافة إلى 3798 مصابا، إلى جانب تسجيل 802 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,293 شهداء و173,906 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام