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   7 صفر 1448   
   بيروت 11:51
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    مراسل المنار: قوات الاحتلال نفذت تفجيرا فجر اليوم في بلدة مجدلزون ومحلقة معادية القت قنبلة صوتية في اجواء المنصوري

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