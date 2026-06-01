حماس: إقامة بؤرة استيطانية جديدة في أريحا خطوة نحو مزيد من الضم

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، إن إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، يشكل جزاءا من سياسة الاستيطان المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة بشكل خطير.

وأكد القيادي مرداوي في تصريح اليوم الإثنين أن ما يتعرض تجمع شلال العوجا منذ سنوات من اعتداءات ممنهجة من المستوطنين برعاية ودعم سلطات الاحتلال هو جزء من مخطط ممنهج يستهدف تطويق المنطقة كما الحال في كل محافظات الضفة، وتكريس مشروع الضم والتهجير القسري بحق أبناء شعبنا.

وأوضح أن إقامة مستوطنات جديدة على أراضينا الفلسطينية يؤكد مضيّ حكومة الاحتلال في فرض وقائع بالقوة على الأرض، في تحدٍ واضح لكل التحذيرات الدولية.

وشدد على أن هذه السياسات الاستيطانية، لن تغير من هوية الأرض الفلسطينية ولن تمنح الاحتلال أي شرعية، بل ستزيد من حالة الغضب الشعبي، وتعزز تمسك شعبنا بأرضه وحقوقه.

ودعا القيادي في الحركة جماهير شعبنا إلى أوسع حالة من الحشد والتكاتف لمواجهة هذا التصعيد الاستيطاني، وتعزيز الصمود والتواجد في المناطق المستهدفة، كما طالب المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاستيطان، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم المتواصلة.

وأقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة، اليوم الاثنين، قرب بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن أعداداً كبيرة من المستوطنين جلبوا معدات وآليات إلى المنطقة، ونفذوا أعمال تجريف ميدانية تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد على الأرض.

وأكدت المصادر وجود سبع بؤر استيطانية رعوية في منطقة العوجا، والتي تُعد من أبرز الأدوات التي يستخدمها المستوطنون للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام