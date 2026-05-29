حماس: نستهجن صمت “مجلس السلام” تجاه مخطط الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على غزة

استهجن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم “الصمت المطبق لما يُسمّى بمجلس السلام ومديره التنفيذي نيكولاي ميلادينوف تجاه التصريحات الخطيرة الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة، ومواصلة العمل على مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني”، معتبراً أن “ذلك يشكّل انتهاكاً صريحاً لخطة وقف الحرب والتفاهمات المعلنة بشأن القطاع”.

وشدد قاسم في حديث له مساء الجمعة على أن “تجاهل هذه التصريحات العدوانية وعدم إدانة سياسات الاحتلال التوسعية ومخططات التهجير القسري يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الأطراف الراعية بإلزام الاحتلال بتعهداته ووضع حد لانتهاكاته وخروقاته المتواصلة”.

ودعا قاسم “الدول الشقيقة والصديقة الممثلة في مجلس السلام إلى إعلان موقف واضح وصريح من تهديدات الاحتلال وخروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات عملية للضغط عليه لوقف سياساته العدوانية ومخططاته الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام