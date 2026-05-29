العدو الاسرائيلي يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تتواصل خروقات العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ232 على التوالي، رغم التفاهم الذي جرى التوصل إليه بـ”وساطة” عربية وأميركية في تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي دخل حيز التنفيذ في 11 من الشهر نفسه.

وأفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد مواطن وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفتهم مساء الجمعة في محيط مفترق بالميرا في شارع الوحدة غربي مدينة غزة”، وتابعت “استشهد مواطن وأصيب عدد آخر في قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين في ساحة الشوا شرقي مدينة غزة”.

وذكرت المصادر أن “الشهيد هو الشاب أحمد علي حلس، وهو الناجي الوحيد من قصف إسرائيلي سابق، حيث استشهد أفراد أسرته خلال حرب الإبادة”، واضافت “كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرين، فجر الجمعة جراء قصف إسرائيلي استهدفت نقطة للشرطة قرب منطقة المسلخ بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في آخر احضائية لها، ارتفاع إجمالي حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 922 شهيدًا، إلى جانب 2786 إصابة، إضافة إلى انتشال 781 جثمانًا من مناطق مختلفة في القطاع.

وبحسب الإحصائية التراكمية لوزارة الصحة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72 ألفًا و819 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 172 ألفًا و894 مصابًا.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام