الاجتماع الوزاري في السراي تناول المفاوضات والنازحين

ترأس رئيس الحكومة نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري في السرايا الحكومية..

بعد الاجتماع، قال وزير الاعلام بول مرقص:”استهل الرئيس سلام اللقاء بإحاطة حول مجريات إطلاق المفاوضات على المستوى العسكري في واشنطن، كما عرض الجهود اللبنانية القائمة بشكل مكثّف مع الدول الصديقة والشقيقة، والتي تنصبّ على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار. وتناول الاجتماع دراسة مختلف جوانب ملف النزوح، ولا سيما في ضوء التطورات الأخيرة”.



وقال ان تقريرا شاملا سيصدر يوم غد الثلاثاء، عن الأشهر الثلاثة الماضية لجهة الاستجابة لحاجات الإيواء والنزوح”. مضيفا :”كما سيوجه يوم الجمعة نداء عاجل إلى المجتمع الدولي استكمالاً للنداء الأول، بهدف تلبية الحاجات المتزايدة للنازحين في ظل تضاؤل الإمكانات المتوافرة حالياً”.



ولفت الوزير مرقص، الى ان وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى عرض للتطورات العسكرية”.