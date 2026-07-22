بوتين: الاقتصاد الروسي صامد أمام الضغوط… ولقاء بين لافروف وروبيو غداً

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسي وقطاع الطاقة يواصلان الحفاظ على استقرارهما رغم الضغوط الخارجية، معتبراً أن الصعوبات التي يشهدها سوق الوقود مؤقتة ولن تؤثر في الصورة العامة للاقتصاد.

وقال بوتين إن «حالة الاقتصاد الروسي مستقرة برغم كل المحاولات الخارجية لزعزعة استقرار الوضع في قطاع الوقود والطاقة»، مشيراً إلى أن التحديات الحالية في سوق الوقود تبقى ظرفية.

وكشف الرئيس الروسي أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما بنسبة 0.3% في أيار الماضي، وبنسبة 0.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

لافروف وروبيو يبحثان أزمة أوكرانيا في مانيلا غداً

في سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأميركي ماركو روبيو غداً في العاصمة الفلبينية مانيلا، على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، مشيراً إلى أن المحادثات ستتركز على استيضاح الرؤية الأميركية الحالية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي، إن اللقاء المرتقب سيخصص لـ«توضيح طبيعة التصور الأميركي الحالي لتسوية الأزمة في أوكرانيا»، مؤكداً أن موسكو لا تزال تعتقد أن واشنطن لم تتخلَّ عن المقترحات التي طرحتها خلال المشاورات التي عقدت في ألاسكا، وأن تلك المقترحات ما زالت تشكل أحد العناصر المطروحة للنقاش.

في المقابل، انتقد الوزير الروسي توسيع الولايات المتحدة نطاق دعمها لأوكرانيا، قائلاً إن واشنطن لا تقتصر على تزويد كييف بالأسلحة، بل تقدم أيضاً معلومات استخباراتية، وتوفر خدمات عبر أقمار «ستارلينك»، وتساعد في توجيه ضربات أوكرانية ضد مدنيين داخل الأراضي الروسية.

كما نفى لافروف وجود أي مبادرات تفاوضية جدية في الوقت الراهن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، واصفاً المبادرة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها «مبادرة أحادية».

وفي أول تعليق له على التقارير بشأن موافقة واشنطن على تخصيب السعودية لليورانيوم، قال لافروف إن «التخصيب السلمي حق لكل دولة».

بورصة موسكو ترتفع بعد إعلان اللقاء

إلى ذلك، ارتفع مؤشر بورصة موسكو الرئيسي اليوم متجاوزاً مستوى 2100 نقطة، مدفوعاً بالإعلان عن اللقاء المرتقب بين لافروف وروبيو.

وبحلول الساعة 12:17 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر بورصة موسكو الرئيسي «IMOEX» بنسبة 1.03% إلى 2100.20 نقطة، بعدما كان في المنطقة الحمراء قبل الإعلان عن الاجتماع.

كما ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار «RTSI» بنسبة 1.49% إلى 846.29 نقطة، وفق بيانات بورصة موسكو.

المصدر: وكالات