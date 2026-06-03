الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم واقتحاماتهم في الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، شابا من مخيم عسكر شرقي مدينة نابلس وداهمت عددا من المنازل في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر فجرا، وفتشت عشرات المنازل، وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل الشاب علي احمد مصطفى قنديل.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على رئيس مجلس قروي مجدل بني فاضل رامي نصار، أثناء مروره من طريق ارائيل، وجرى نقله للمستشفى.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تياسير، شرقي مدينة طوباس، بعدة آليات عسكرية، وانتشرت قوات المشاة في عدد من أحيائها قبل أن تداهم عدة منازل وتفتشها والتحقيق الميداني مع ساكنيها.

وفي جنين، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قرية الجديدة جنوبا، وشنت حملة دهم وتفتيش في منازل المواطنين، وسط عمليات تحقيق ميداني وتخريب في محتويات منازل المواطنين.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة بالضفة الغربية، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز بكثافة باتجاه منازل المواطنين.

وفي بيت لحم، هاجم مستوطنون منازل المواطنين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، ورشقوها بالحجارة، ما أثار حالة من الهلع والخوف، خاصة بين الأطفال، دون ان يُبلغ عن اصابات .

يشار إلى ان المستوطنين صعّدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة بحق سكان قرية المنية، والتي شملت محاولات دعس، ومهاجمة منازل مواطنين، وإصابة عدد منهم، والاعتداء على رعاة الأغنام .

وفي الخليل، شنت مليشيات المستوطنين هجوما على بلدة صوريف شمال المدينة، وشرعت بعمليات تخريب وتحطيم لمركبة والاعتداء على منازل الأهالي في المنطقة.

ورصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي 390 حالة اعتقال خلال شهر مايو/أيار الماضي، من بينهم 12 امرأة وفتاة، و29 طفلاً قاصراً.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام