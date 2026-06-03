سبعة قتلى و11 جريحاً في هجوم بمسيّرة أوكرانية استهدف حافلة قرب دونيتسك

أعلنت السلطات المحلية في منطقة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية مقتل سبعة مدنيين وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة جراء هجوم بمسيّرة أوكرانية استهدف حافلة ركاب في مدينة ييناكييفو.

وأوضح رئيس الإدارة المحلية دينيس بوشيلين أن الحافلة كانت تسير على خط موسكو – سيمفيروبول عندما تعرضت للاستهداف، مشيراً إلى أن الجرحى يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 354 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة من روسيا، فيما أكد حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدنكو إسقاط 50 مسيّرة في منطقته وحدها.

في المقابل، أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل امرأة تبلغ من العمر 86 عاماً في مدينة خيرسون جنوبي البلاد جراء هجوم بمسيّرة روسية، وفق ما أعلنه رئيس الإدارة العسكرية المحلية ياروسلاف شانكو.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد المتبادل بين موسكو وكييف وتكثيف الهجمات بالطائرات المسيّرة على جانبي النزاع.

المصدر: رويترز