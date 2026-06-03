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    تشييع حاشد للشهيد حسين سهاد شمص في شعت بمشاركة حزب الله وكشافة الإمام المهدي

    شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة شعت والجوار، وكشافة الإمام المهدي (عج)، الشهيد السعيد حسين سهاد شمص (نينوى)، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

    واستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة منزل ذويه في البلدة بنثر الورود والأرز، قبل أن ينطلق موكب التشييع من أمام ثانوية شعت، بحضور نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، وأعضاء كتلة الوفاء للمقاومة النائبين علي المقداد وملحم الحجيري، إلى جانب حشد من الفعاليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء.

    وتقدمت الموكب الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الصور والرايات وأكاليل الزهر، فيما جاب المشيعون الطريق الرئيسي وصولاً إلى الجبانة، وسط هتافات وشعارات مؤيدة للمقاومة.

    وأمّ الصلاة على الجثمان الطاهر السيد فيصل شكر، قبل أن يوارى الشهيد الثرى في جبانة البلدة إلى جانب رفاقه الشهداء.

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