انتقادات حادة لترامب في “نيويورك تايمز”: اتهامات بإخفاق قيادي وسياسات تُضعف مكانة واشنطن

وجّهت صحيفة “نيويورك تايمز” انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرةً أنه أخفق في أداء دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة خلال مرحلة حساسة تشهد فيها الولايات المتحدة توترات داخلية وخارجية متصاعدة.

وبحسب افتتاحية الصحيفة، فإن ترامب لا يتصرف كقائد يوحّد البلاد في زمن الأزمات، بل يكرّس الانقسام الداخلي عبر سياسات مثيرة للجدل، في وقت يُطلب فيه من الجنود الأميركيين أداء مهام عسكرية خارجية.

ونقلت الصحيفة عن الكاتب توماس فريدمان تحذيره من أن الأولوية في مثل هذه الظروف يجب أن تكون لتوحيد الجبهة الداخلية، مشيراً إلى أن الانقسام السياسي في الداخل الأميركي ينعكس سلباً على معنويات القوات في الخارج.

كما انتقد فريدمان ما وصفه بغياب الحشد السياسي الموحد خلف السياسات الخارجية، معتبراً أن ذلك يزيد من حالة الاضطراب داخل المشهد الأميركي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن سياسات ترامب دفعت بعض الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع واشنطن، في ظل مخاوف متزايدة من توجهات الإدارة الأميركية.

ولفت إلى خطوات وتحركات أوروبية اعتُبرت غير معتادة، في ظل تنامي القلق من مستقبل التحالفات الغربية، ما قد ينعكس على النفوذ الأميركي العالمي وشبكة علاقاته الدولية.

المصدر: قناة العالم