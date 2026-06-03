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   17 ذو الحجة 1447   
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    عربي وإقليمي

    حرس الثورة الإسلامية: رداً على العدوان على قشم استهدفنا قاعدة جوية ومروحيات أمريكية في إحدى دول المنطقة والأسطول البحري الخامس

      أصدر الحرس الثوري الايراني البيان التالي:

      في أواخر ليلة أمس، استهدف الجيش الأمريكي المعتدي ناقلة نفط إيرانية في محيط مضيق هرمز بمقذوف جوي، مما أدى إلى تعرض الناقلة لأضرار في منطقة غرفة المحركات.

      وردًا على هذا العدوان وانتهاك قواعد الملاحة في مضيق هرمز، تم استهداف سفينة تابعة للعدو الأمريكي الصهيوني تُدعى «بانايا» بصواريخ القوة البحرية التابعة للحرس الثوري.

      وفي عدوان جديد، استهدف العدو الأمريكي برجًا للاتصالات تابعًا للحرس الثوري في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات جوية. وردًا على هذا العدوان، تعرضت قاعدة جوية ومروحيات تابعة لهم ومتمركزة في إحدى دول المنطقة، وكذلك مركز الأسطول البحري الأمريكي الخامس، لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة نفذتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

       لقد سبق أن حذرنا من أن أي عدوان سيُواجَه برد مختلف وأشد قسوة، وقد نفذنا ذلك بالفعل. وينبغي أن تكون هذه الردود عبرةً لهم.

      ونؤكد مجددًا أن المساس بأمن مضيق هرمز سيكلف الجيش الأمريكي المعتدي ثمنًا باهظًا.

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