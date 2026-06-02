عراقجي يجري اتصالات هاتفية مع نظيريه السعودي والمصري ويبحث تطورات خفض التوتر في غرب آسيا

أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وآخر مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي وبن فرحان ناقشا خلال الاتصال الهاتفي آخر المستجدات الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات في منطقة غرب آسيا.

كما أوضحت الوزارة أن عراقجي وعبد العاطي بحثا خلال اتصال هاتفي منفصل التطورات الإقليمية الراهنة، والقضايا المتعلقة بالمسارات الدبلوماسية الجارية الهادفة إلى خفض التوتر والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن وزير الخارجية الإيراني شدد خلال لقائه رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية لدى مصر مجتبی فردوسي بور، على أهمية المشاورات الثنائية في تطوير العلاقات وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى ما شهدته العلاقات بين طهران والقاهرة من تطور خلال السنوات الأخيرة.

وتضمن اللقاء استعراض آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين إيران ومصر ومسار التفاعلات السياسية والتعاون المتنامي بين الجانبين، حيث شدد عراقجي على مكانة البلدين في العالم الإسلامي وضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وفي سياق آخر، استقبل عراقجي السفير الإيراني الجديد لدى رومانيا محسن عمادي، حيث أكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والثقافية، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

كما استقبل السفير الإيراني الجديد لدى الجزائر ناصر كنعاني قبل مغادرته إلى مقر عمله، حيث استعرض خططه وبرامجه للقيام بالمهام الموكلة إليه، فيما أعرب عراقجي عن تمنياته له بالتوفيق، مؤكداً ضرورة توظيف الإمكانات المتاحة لدى إيران والجزائر لتوسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

المصدر: وكالة ارنا