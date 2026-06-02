بقائي: الحفاظ على قيم الدفاع المقدس ونشرها ضمانة لاستمرارية واستقرار إيران الإسلامية

صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خلال لقاء مع مجموعة من قادة وقدامى محاربي مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988)، بأن الحفاظ على قيم الدفاع المقدس ونشرها ضمانة لاستمرارية واستقرار إيران الإسلامية.

ونقلاً عن وزارة الخارجية، التقى بقائي اليوم الثلاثاء العميد بهمن كاركر، رئيس “مؤسسة حفظ ونشر أعمال قيم الدفاع المقدس والمقاومة”، في المتحف الوطني للثورة الإسلامية والدفاع المقدس، ومجموعة من قادة وقدامى محاربي مرحلة الدفاع المقدس.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ، خلال اجتماع عُقد بحضور أعضاء المجلس الثقافي والاجتماعي للمؤسسة، أن الحفاظ على قيم الدفاع المقدس ونشرها ليس مجرد أمرٍ حسنٍ وجديرٍ بالثناء، بل هو أيضاً إجراءٌ استراتيجي، لأن الحفاظ على ثقافة المقاومة والاستشهاد وتعزيزها يُعدّ جزءاً أساسياً من الردع وضمانةً لصمود إيران الإسلامية واستقرارها.

وفي إشارةٍ إلى المعركة التاريخية التي خاضها الإيرانيون ضد المعتدين الأمريكيين والصهاينة، ذكر بقائي أيضاً أن الحرية والسعي من اجل الكرامة قيمتان إيرانيتان إسلاميتان أصيلتان، وهما سرّ مقاومة الشعب الإيراني وصموده في وجه العدوان العسكري الأجنبي، وقد تجلّتا بوضوحٍ في ساحة المعركة خلال الحربين المفروضتين الاخيرتين.

وفي هذا اللقاء ، أشاد العميد بهمن كاركر، رئيس المؤسسة، بجهود الجهاز الدبلوماسي في حماية المصالح الوطنية، واصفًا التنسيق والتكامل الفعال والمثمر بين الميدان والدبلوماسية بأنه الضمانة لنصر الأمة على مؤامرات الأعداء.

وأشار إلى حشود الملايين في الساحات والشوارع، مؤكدًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود الشعبية للحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية وتعزيزهما.

وفي هذا اللقاء، أبدى أعضاء المجلس الثقافي لمؤسسة حفظ ونشر أعمال قيم الدفاع المقدس والمقاومة آراءهم ومقترحاتهم للنهوض ببرامج الدبلوماسية الثقافية للبلاد.

المصدر: وكالة ارنا