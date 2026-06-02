خبراء أمميون: ممارسات الولايات المتحدة تجاه كوبا تقوم على الإكراه وتحاكي الحقبة الاستعمارية

رأى خبراء في الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن محاولات زعزعة الاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد كوبا، في إطار استراتيجية قائمة على «الإكراه»، تحاكي «الممارسات الاستعمارية».

وقال الخبراء في بيان صدر في جنيف: «إن المحاولات الرامية إلى تعديل النظام الدستوري لدولة ذات سيادة عبر التهديد والإكراه تذكر بالممارسات في الحقبة الاستعمارية».

وأوضحوا أن هؤلاء المتخصصين، المكلفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذين لا يتحدثون باسم المنظمة، اعتبروا أن «تصريحات رئيس الولايات المتحدة بشأن “شرف السيطرة على كوبا” تعكس استراتيجية مقلقة جداً قائمة على الإكراه ضد دولة ذات سيادة».

وأضافوا: «هذا التصريح ليس مجرد خطاب، بل يندرج ضمن استراتيجية أوسع تشمل الحصار المفروض منذ زمن طويل على كوبا، وإدراجها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، والحظر في مجال الطاقة مؤخراً، فضلاً عن فرض تدابير قسرية على أطراف ثالثة».

ويمر البلد الخاضع لحصار أميركي منذ عام 1962 بأزمة اقتصادية حادة منذ سنوات، تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة بسبب فرض واشنطن مزيداً من القيود على قطاع الطاقة وتشديد العقوبات الاقتصادية.

وزادت الولايات المتحدة من ضغطها على الجزيرة الأسبوع الماضي عبر توجيه لائحة اتهام إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، في قضية تعود إلى عام 1996 تتعلق بمقتل مواطنين أميركيين.

واعتبر الخبراء أن هذا الاتهام «جزء من هذه الجهود الهادفة إلى النيل من سيادة كوبا»، إلى جانب الانتشار الأخير لحاملة الطائرات «نيميتز» في البحر الكاريبي.

وأشاروا إلى أن هذه التحركات تأتي بعد «خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كانون الثاني/يناير 2026»، وإعلان ترامب في آذار/مارس 2026 ما يسمى «عقيدة دونرو» التي تؤكد هيمنة الولايات المتحدة على نصف الكرة الغربي، وهو ما يثير «قلقاً بالغاً».

ودعا الخبراء واشنطن إلى «إنهاء أي تهديد لسيادة كوبا على الفور»، كما دعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ «التدابير المناسبة» في إطار المنظمة للحفاظ على النظام القانوني الدولي.

وطالبوا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالنظر في التهديدات الموجهة إلى كوبا باعتبارها مسألة تمس السلم والأمن الدوليين.

المصدر: أ.ف.ب.