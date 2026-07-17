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    دولي

    كوبا | أزمة الطاقة الخانقة تعيد مزارعي كوبا إلى العصور التقليدية

      يواجه المزارعون في كوبا تحديات غير مسبوقة جراء أزمة طاقة هي الأسوأ منذ عقود، تفاقمت بفعل تشديد الحصار الأمريكي، مما أحال الحقول الخصبة إلى ساحات للصراع اليومي من أجل البقاء وتأمين القوت اليومي.

      وفي ظل النقص الحاد في الوقود والكهرباء الذي بات يهدد الأمن الغذائي للبلاد، اضطر الفلاحون إلى التخلي عن الآلات الحديثة والعودة إلى أساليب الزراعة التقليدية، مستخدمين الثيران لحرث الأراضي بدلاً من الجرارات التي شلّها غياب الديزل.

      وتضاعف هذه العودة البدائية من معاناة المزارعين اليومية وتُبطئ عمليات الإنتاج، في وقت تسعى فيه البلاد المثقلة بالأزمات الاقتصادية إلى تجنب فجوة غذائية كبرى.

      المصدر: وكالة يونيوز

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