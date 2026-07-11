كوبا | ثاني انقطاع شامل للكهرباء في كوبا في غضون خمسة أيام

شهدت كوبا ثاني انقطاع شامل للتيار الكهربائي على مستوى البلاد في غضون خمسة أيام، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وشح الوقود جراء حظر أميركي مستمر منذ ستة أشهر، ما أدى إلى انهيار شبكة الكهرباء.

وأعلنت شركة الكهرباء العامة عن حدوث “انهيار كامل للنظام الكهربائي الوطني” في الساعة 16,30 بالتوقيت المحلي (20,30 ت غ).

ولم تقدم الشركة تفسيرا لهذا الانقطاع الشامل للكهرباء، التاسع في الجزيرة منذ أواخر عام 2024 والرابع منذ مطلع العام الجاري.

وكانت كوبا لا تزال تعاني من نقص مزمن في الوقود عندما أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حظر إمدادات النفط عنها في كانون الثاني/يناير، في إطار حملة ضغط تهدف إلى إنهاء ستة عقود من الحكم الشيوعي.

وفي ظل رسو ناقلة نفط واحدة في كوبا منذ ذلك الحين قادمة من روسيا، تتوالى الأعطال على محطات توليد الكهرباء المتهالكة التي تعود للحقبة السوفياتية وتنفد منها مخزونات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء.

وأوضحت السلطات أن انقطاع التيار الكهربائي الشامل الاثنين نجم عن عدم استقرار الجهد الكهربائي وانخفاض مستويات إنتاج الكهرباء.

واستغرقت عملية إعادة ربط جميع أنحاء كوبا بالشبكة قرابة يومين، إلا أن التيار ظل مقطوعا عن العديد من المنازل، حيث تعمد الدولة إلى تقنين استهلاك الكهرباء في محاولة للحفاظ على مخزون الوقود.

المصدر: وكالة يونيوز