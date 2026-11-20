الأمم المتحدة قد تصبح بلا أمين عام مع تعثر السباق لخلافة غوتيريش



مع تبقي أقل من شهرين على انتهاء ولاية أنطونيو غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة ​وعدم التوصل إلى اتفاق على خليفة له، تواجه المنظمة الدولية احتمالا كان يصعب تصوره في السابق، إذ قد تجد نفسها قريبا بلا قائد.



ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن ‌الدولي هذا الأسبوع اقتراعا سريا جديدا لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، لكن الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس وتتمتع بحق النقض (الفيتو) لم تتفق على مرشح بعد ثماني جولات من التصويت.



ويسارع مسؤولون حاليا إلى إعداد خطط طوارئ تحسبا لعدم وجود من يتولى قيادة المنظمة عندما يغادر غوتيريش منصبه في 31 ديسمبر / كانون الأول.

المصدر: وكالة رويترز