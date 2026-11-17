الأمم المتحدة تدعو دول الشرق الأوسط إلى المشاركة في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل

دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد دول الشرق الأوسط إلى المشاركة في الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وحثّت المجتمع الدولي على توفير الدعم السياسي اللازم لهذه المبادرة، في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات ومخاوف أمنية.

وجاءت دعوة محمد خلال كلمة ألقتها، نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، في افتتاح الدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بين 16 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وحثّت نائبة الأمين العام دول المنطقة على استثمار أعمال المؤتمر لمعالجة الخلافات القائمة، والبحث عن أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لتعزيز الأمن، داعية المجتمع الدولي الأوسع إلى تقديم الدعم السياسي الذي تستحقه هذه الجهود.

وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل مواكبة هذا المسار، محذّرة من أن شعوب الشرق الأوسط دفعت بالفعل ثمناً باهظاً جراء انعدام الأمن والصراعات، ولا ينبغي أن تعيش أيضاً تحت وطأة الخوف من أن يتحول أي تصعيد مقبل إلى كارثة لا يستطيع أي مجتمع التعافي من تداعياتها.

من جانبه، جدّد سفير سلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة، عمر الكثيري، الذي يترأس الدورة السابعة للمؤتمر، دعوته جميع دول المنطقة، بما فيها الدول التي لم تشارك بعد في أعماله، إلى الانخراط في المفاوضات والعمل المشترك من أجل تحقيق الأمن الجماعي والاستجابة للمخاوف المشروعة لجميع الأطراف.

وشدد الكثيري على أن الحوار الشامل القائم على الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون بين جميع الأطراف يمثل السبيل لمعالجة الصعوبات الراهنة والتوصل إلى الاتفاقات المطلوبة.

بدوره، أكد رئيس ديوان مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، جبريل ديالو، ضرورة تعزيز الالتزام الجماعي بنظام عدم الانتشار الدولي، بما يشمل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي وصفها بأنها حجر الزاوية في الجهود العالمية بهذا المجال.

وأشار ديالو إلى أن الركائز الثلاث للمعاهدة، وهي نزع السلاح النووي، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، يعزز بعضها بعضاً، مؤكداً ضرورة تنفيذها كاملة وبأمانة ومن دون تمييز.

المصدر: وكالة يونيوز