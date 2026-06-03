المقاومة الاسلامية: ردًّا على خروقات العدوّ الاسرائيلي واعتداءاته ضد المدنيين والتي أسفرت عن شهداء وجرحى استهدف مجاهدونا عند السّاعة 19:20 الثّلاثاء مقرًّا قياديًّا لجنود جيش العدوّ في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصلية صاروخيّة.