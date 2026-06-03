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   17 ذو الحجة 1447   
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    وزارة الصحة اللبنانية: 5 شهداء و48 مصابا جراء غارات إسرائيلية على بلدات البرج الشمالي وعبا وتبنين جنوبي لبنان

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      مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفاً بلدة دير قانون رأس العين

      مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفاً بلدة دير قانون رأس العين

      المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي ضد المدنيين ومجازره استهدف مجاهدونا غروب اليوم مقرًّا قياديًّا للعدوّ وقوّة إسرائيليّة أخرى مرتين متتاليتين في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصلية صاروخيّةودبابتي ميركافا وكلها في بلدة البيّاضة لبنان بصلية

      المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي ضد المدنيين ومجازره استهدف مجاهدونا غروب اليوم مقرًّا قياديًّا للعدوّ وقوّة إسرائيليّة أخرى مرتين متتاليتين في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصلية صاروخيّةودبابتي ميركافا وكلها في بلدة البيّاضة لبنان بصلية