المقاومة الاسلامية: ردًّا على خروقات العدوّ الاسرائيلي واعتداءاته ضد المدنيين والتي أسفرت عن شهداء وجرحى استهدف مجاهدونا عند السّاعة 22:45 الثّلاثاء دبّابة ميركافا ثانية في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصاروخٍ موجّه