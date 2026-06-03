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   17 ذو الحجة 1447   
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    المقاومة الاسلامية: ردًّا على خروقات العدوّ الاسرائيلي واعتداءاته ضد المدنيين والتي أسفرت عن شهداء وجرحى استهدف مجاهدونا عند السّاعة 22:45 الثّلاثاء دبّابة ميركافا ثانية في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصاروخٍ موجّه

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