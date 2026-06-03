آخر الأخبار

القناة 12 العبرية – عوفر شيلح: تعلم من التاريخ أن مثل هذا الوجود الدائم للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان سيعيد بناء مقاومة عنيفة، حزب الله أو غيره، ستستمد شرعيتها من الحرب ضد المحتل وستبني نفسها كما فعل حزب الله قبل 18 عاماً.

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