آخر الأخبار

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   17 ذو الحجة 1447   
   بيروت 09:05
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    القناة 12 العبرية – عوفر شيلح: تعلم من التاريخ أن مثل هذا الوجود الدائم للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان سيعيد بناء مقاومة عنيفة، حزب الله أو غيره، ستستمد شرعيتها من الحرب ضد المحتل وستبني نفسها كما فعل حزب الله قبل 18 عاماً.

      الإعلا

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