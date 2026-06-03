قصف إسرائيلي وعمليات نسف واسعة شرق قطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفذت عمليات قصف ونسف واسعة خاصة شرقي خان يونس وغزة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال نفذت ما لا يقل عن 8 عمليات نسف شرقي خان ونس الليلة الماضية وفجر اليوم، حيث سمع دوي انفجارات هائلة نتيجة ذلك.

كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف مماثلة شرقي غزة.

ووفق مصادر متطابقة، فإن قوات الاحتلال تواثل تدمير ما تبقى من منازل ومباني داخل نطاق ما يعرف بالخط الأصفر.

إلى ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافية شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

والليلة الماضية، أصيب 10 مواطنين بينهم أطفال بغارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأفاد مصدر محلي أن الغارة استهدفت المواطنين في محيط مدرسة أبو عاصي في منطقة الشاطئ الشمالي.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء أصيب مواطنان أحدهما بجراح حرجة بغارة إسرائيلية على مواصي خانيونس جنوبي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 936 شهداء، إضافة إلى 2860 إصابة، إلى جانب تسجيل 781 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,798 شهيدًا و172,967 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام