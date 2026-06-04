الحوزة العلمية في النجف الأشرف تنعى المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض: يفقد العالم الإسلامي والحوزة العلمية في النجف أحد أركانها الأربعة الكبار