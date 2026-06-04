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الحوزة العلمية في النجف الأشرف تنعى المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض: يفقد العالم الإسلامي والحوزة العلمية في النجف أحد أركانها الأربعة الكبار
04-06-2026 09:27 صباحًا
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