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   10 صفر 1448   
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    ترامب: نحن في الولايات المتحدة نؤمن بحرية التعبير ونسوي خلافاتنا بالحوار ولا نستسلم للعنف السياسي

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