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    دولي

    زاخاروفا تشير إلى المآرب الخفية الحقيقية للولايات المتحدة من توقيع ميثاق شراكة إستراتيجية مع أرمينيا

      أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الوثيقة الموقعة بين الولايات المتحدة وأرمينيا بشأن المعادن الأرضية النادرة يجب أن تثير قلق الأرمن.

      وشددت زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة نوفوستي على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، على أن الوثيقة تكشف المآرب الخفية الحقيقية للولايات المتحدة.

      وقالت المتحدثة: “هناك ما يجب أن يثير قلق مواطني أرمينيا أنفسهم، وهو يثير قلقهم بالفعل. إنها الوثيقة الإطارية بشأن المعادن الأرضية النادرة (بين الولايات المتحدة وأرمينيا). وهذا يظهر بكل وضوح أين تكمن المآرب الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية”.

      وفي نهاية ايار / مايو الماضي، وقّعت أرمينيا والولايات المتحدة على ميثاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

      كما أبرم الطرفان اتفاقيات لضمان إمدادات المعادن الأرضية النادرة واستخراجها ومعالجتها، بالإضافة إلى اتفاقية إطارية للتعاون الإستراتيجي ضمن مشروع ‘طريق ترامب من أجل الازدهار الدولي’.

      و”طريق ترامب من أجل السلام والازدهار الدولي” (أو ما يُعرف اختصارا بمشروع TRIPP) هو ممر استراتيجي للنقل البري وسكك الحديد، يمتد بطول 43 كيلومترا عبر أراضي جنوب أرمينيا (منطقة زانغيزور). وهو يهدف بشكل رئيسي إلى ربط أذربيجان بجيب “ناخجيفان” المعزول، ومنه مباشرة إلى تركيا.

      وانطلقت اليوم الأربعاء فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة واسعة من الخبراء وصناع القرار وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، على أن تستمر فعالياته حتى يوم السبت المقبل.

      المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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