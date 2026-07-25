“نيويورك تايمز”: التهديد باغتيال ترامب دفعه لاستبدال طائرته للوصول إلى قمة الناتو

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبدل طائرته القطرية بالرئاسية الأساسية خلال قمة الناتو بأنقرة، بعد تهديد من جماعات موالية لإيران باغتياله، وفق زعم الصحيفة.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، استناداً إلى مصادرها، أن الرئيس ترامب اضطر إلى التخلي عن طائرة بوينغ 747-8 التي أهدتها له قطر، والعودة إلى استخدام الطائرة الرئاسية القديمة “آير فورس ون” خلال زيارته لتركيا. وجاء هذا القرار العاجل بعد أن قيّمت الأجهزة الأمنية معلومات استخباراتية تُشير إلى وجود تهديد حقيقي باغتياله من قبل جماعات مسلحة موالية لإيران.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها: “غيّر الرئيس ترامب طائرته بشكل مفاجئ قبيل مغادرته تركيا هذا الشهر، بعدما خلُص المسؤولون الأمريكيون إلى أن التهديد بشن هجوم من قِبَل قوى موالية لإيران على الرئيس وطائرته يُعد تهديدا موثوقا”.

وكان ترامب قد وصل إلى أنقرة في السابع من تموز / يوليو الجاري لحضور قمة حلف الناتو، على متن الطائرة الجديدة، غير أنه غادر العاصمة التركية على متن الطائرة القديمة، قبل أن يعود لاستخدام الطائرة الجديدة خلال توقفه في بريطانيا.

وبيّنت “نيويورك تايمز” أن الطائرة الرئاسية الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى بعض القدرات الدفاعية المتوفرة في سابقتها.

وحسب الصحيفة، كانت الطائرة القديمة مجهزة على الأرجح بنظام قادر على تشويش الصواريخ المضادة للطائرات وتضليلها، في حين لا تتوفر معلومات مؤكدة حول امتلاك الطائرة الجديدة لنظام مماثل.

وأوضحت المصادر أن “المعلومات الاستخباراتية كانت تُشير إلى أن الجماعات الموالية لإيران كانت تستهدف ترامب شخصياً، بغض النظر عن نوع الطائرة التي يستقلها، وأن مصدر التهديد كان قوى مرتبطة بطهران”.

المصدر: نيويورك تايمز + روسيا اليوم