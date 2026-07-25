دميترييف يدعو إلى إنهاء وجود المحكمة الجنائية الدولية تعليقا على عزل مدعيها العام

دعا المندوب الرئاسي الروسي الخاص كيريل دميترييف إلى إنهاء وجود المحكمة الجنائية الدولية، تعليقا على الاتهامات المتعلقة بسلوك مدعيها العام كريم خان.

وقال دميترييف في منشور على منصة “إكس” تعليقا على عزل خان: “جيد، لكنه غير كاف. المحكمة الجنائية الدولية، على الأرجح، يجب أن تلغى من الوجود”.

وجاءت تصريحاته في وقت صوت فيه ممثلو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي على العزل النهائي للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، الذي يواجه اتهامات اخلاقية.

وكان مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد اتخذ، في حزيران / يونيو الماضي، قرارا بعزل خان من منصب المدعي العام، وقررت جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه في ظل اتهامات ينفيها بالاعتداء على موظفة في فريقه، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية عدة وكالة فرانس برس.

وأوضحت المصادر أن أكثر من 80 من بين 125 دولة عضوا صوّتت خلال اقتراع سري في اجتماع خاص مغلق بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لصالح إنهاء ولاية المسؤول البريطاني الجنسية، علما أن قرار الإعفاء يتطلب 63 صوتا.

ووفق أحد المصادر، صوّتت 13 دولة فقط لصالح بقائه في منصبه

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من الجدل حول أداء خان، الذي كان قد واجه سابقا اتهامات بسوء السلوك أثناء توليه منصب المدعي العام، وهو ما أثر على مصداقية المحكمة، خاصة في ظل التحقيقات التي تجريها في جرائم دولية حساسة، بما في ذلك جرائم الحرب في أوكرانيا وفلسطين.

ويأتي تعليق دميترييف في سياق الموقف الروسي الثابت من المحكمة الجنائية الدولية، حيث لا تعترف موسكو باختصاصها، وتعتبر أي قرارات تصدر عنها لاغية من الناحية القانونية. وتعود هذه المواقف إلى رفض روسيا التصديق على نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة التي أنشأت المحكمة، مما يجعلها غير ملزمة بقراراتها.

المصدر: روسيا اليوم