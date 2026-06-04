المقاومة الاسلامية: استهدفنا‏ تموضعًا قياديًّا تابعًا لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة جنوب لبنان بمسيّرتين انقضاضيّتين