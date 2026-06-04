لبنان | العدو الاسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في الجنوب اللبناني

افاد مراسل المنار في الجنوب ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت بلدات الغازية ومجدلزون وحناويه وعرب الجل.

واوضح مراسلنا ان الغارة التي استهدفت عرب الجل اصابت هنغار وبجانبه مدرسة تضم نازحين.

وفي سياق الاعتداءات الاسرائيلية الهمجية والعدوان الصهيوني المتواصل على لبنان افاد مراسلنا ايضاً عن انفجار محلقة مسلّحة معادية ضمن حرم الحديقة العامة في مدينة صور بين المواطنين النازحين ونقل اصابة الى المستشفى.





كما واستهدف العدو الاسرائيلي أطراف بلدة القطراني في قضاء جزين بقذائف المدفعية.

المصدر: موقع المنار