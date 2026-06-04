الخميس   
   04 06 2026   
   18 ذو الحجة 1447   
   بيروت 02:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدة حانويه

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدة مجدلزون

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدة مجدلزون

      المقاومة الاسلامية: استهدفنا‏ تموضعًا قياديًّا تابعًا لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة جنوب لبنان بمسيّرتين انقضاضيّتين

      المقاومة الاسلامية: استهدفنا‏ تموضعًا قياديًّا تابعًا لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة جنوب لبنان بمسيّرتين انقضاضيّتين

      لبنان | العدو الاسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في الجنوب اللبناني

      لبنان | العدو الاسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في الجنوب اللبناني