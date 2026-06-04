المقاومة الاسلامية: تصدّينا ‏ لمسيّرة إسرائيليّة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء القطاع الغربيّ جنوب لبنان بصاروخ أرض جو وأجبرناها على المغادرة