حزب الله حول ادعاءات العدو الإسرائيلي الكاذبة بشأن مستشفى تبنين: يعمد العدو الى إطلاق الأكاذيب والافتراءات في محاولة مكشوفة لتوفير غطاء سياسي وإعلامي لاعتداءاته على المستشفيات والطواقم الطبية والإسعافية