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    إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: بعد نشر حزب الله للعديد من المشاهد.. الجيش الإسرائيلي يعترف بأن حزب الله بدأ بتشغيل محلّقات مفخخة مزودة بكاميرات حرارية فعّالة

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