إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: بعد نشر حزب الله للعديد من المشاهد.. الجيش الإسرائيلي يعترف بأن حزب الله بدأ بتشغيل محلّقات مفخخة مزودة بكاميرات حرارية فعّالة