المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا بصلية صاروخيّة عند الساعة 21:45 الأربعاء تجمّعًا لجنود العدوّ في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان ما أدى لسقوط إصابات مؤكّدة