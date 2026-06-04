المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره استهدف مجاهدونا عند الساعة 23:00 الأربعاء تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ في الأطراف الجنوبيّة لبلدة دبّين جنوب لبنان بِصَليتين صاروخيّتين