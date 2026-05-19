امريكا | استنفار أمني واسع إثر إطلاق نار في مركز إسلامي بمدينة سان دييغو الأميركية

شهدت مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، حالة استنفار أمني واسعة عقب ورود بلاغات عن وجود مطلق نار داخل المركز الإسلامي في سان دييغو، فيما أعلنت الشرطة لاحقاً أن “التهديد تم تحييده” مع استمرار انتشار قوات الأمن في محيط الموقع.

ودفعت السلطات الأميركية بعشرات المركبات الأمنية وفرق الطوارئ إلى محيط المركز الإسلامي الواقع في منطقة كليرمونت، حيث أظهرت مشاهد جوية انتشاراً كثيفاً لسيارات الشرطة والإسعاف وإغلاقاً للطرق المحيطة بالمكان.

وقال رئيس بلدية سان دييغو، تود غلوريا، في منشور عبر منصة “إكس”، إنه يتابع تطورات “حادثة إطلاق النار النشطة” في المركز الإسلامي، مؤكداً أن فرق الطوارئ تعمل على “حماية المجتمع وتأمين المنطقة”.

من جهتها، أوضحت شرطة سان دييغو أن الوضع “لا يزال نشطاً لكنه تحت السيطرة”، مشيرة إلى نشر “موارد أمنية كبيرة” في الموقع، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول عدد الضحايا أو ملابسات الحادث.

كما أعلن مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، أن الحاكم أُحيط علماً بتطورات الحادث، معبّراً عن تقديره لجهود فرق الاستجابة الأولى، وداعياً السكان إلى الالتزام بتوجيهات السلطات المحلية وتجنب المنطقة.

ويُعد المركز الإسلامي في سان دييغو أكبر مسجد ومجمع إسلامي في مقاطعة سان دييغو جنوبي ولاية كاليفورنيا، ويخدم شريحة واسعة من الجالية المسلمة في المنطقة.

المصدر: وكالة يونيوز