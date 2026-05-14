    وزير الطاقة الأمريكي: إيران على بعد أسابيع من إنتاج سلاح نووي ووصولها للتخصيب العسكري وشيك

      قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن إيران باتت “قريبة بشكل مخيف” من امتلاك القدرة على إنتاج يورانيوم مخصب بدرجة صالحة لصناعة سلاح نووي.

      وأكد وزير الطاقة الأمريكي أن طهران تحتاج فقط إلى “أسابيع قليلة” للوصول إلى مستوى التخصيب العسكري.

      وخلال جلسة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال رايت إن إيران تمتلك كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تضعها تقنيا على مسافة قصيرة جدا من مستوى 90% المطلوب لصناعة السلاح النووي، مضيفا أن عملية التخصيب من 60% إلى 90% أسرع بكثير مما قد يبدو من الناحية الرقمية.

      وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن إيران تمتلك نحو ألف رطل من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي كمية قال مبعوث واشنطن الخاص ستيف ويتكوف إنها قد تكفي لصنع 11 قنبلة نووية إذا تم رفع مستوى التخصيب. كما لفت إلى وجود 11 طنا إضافيا من اليورانيوم المخصب بنسبة أقل، ما يزيد من القلق داخل واشنطن.

      وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا أن الولايات المتحدة ستحصل على مخزون إيران النووي “بطريقة أو بأخرى”، مؤكدا أن الهدف النهائي هو إنهاء البرنامج النووي الإيراني ومنع أي تخصيب مستقبلي.

      وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بوساطة باكستان، وسط تقارير عن تعثر المحادثات بعد رفض إيران تقديم تنازلات نووية، بينما لوح ترامب مجددًا بالخيار العسكري، قائلا: “إما أن يفعلوا الشيء الصحيح، أو سننهي نحن المهمة”.

      المصدر: روسيا اليوم

