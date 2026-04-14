الثلاثاء   
   14 04 2026   
   25 شوال 1447   
   بيروت 12:52
    دولي

    الرئيس الصيني: قدمنا مقترحاً للسلام في المنطقة

      نقل التلفزيون الصيني عن الرئيس شي جين بينغ قوله اليوم الثلاثاء إنه “قدم 4 مقترحات للحفاظ على السلام في خلال اجتماعه بولي عهد أبوظبي خالد بن محمد آل نهيان في بكين”.

      وتابع “مقترحات شي تشمل التمسك بالتعايش السلمي واحترام سيادة الدول والحفاظ على القانون الدولي وتنسيق الأمن والتنمية”، مضيفاً أنه “ينبغي دعم دول الخليج و”الشرق الأوسط” بأسره لتحسين علاقاتها والإسهام في بناء هيكل أمني مشترك وشامل”.

      كما لفت إلى أن “الأمن شرط مسبق للتنمية والتنمية ضمانة للأمن وعلى الجميع تهيئة بيئة مواتية لتنمية دول الخليج والشرق الأوسط”.

      كما قال إن “بكين على استعداد لمواصلة لعب دور بناء لتحقيق السلام في منطقة الخليج”، وأنها  “على تواصل وثيق مع الأطراف المعنية وتلتزم بتعزيز السلام وإنهاء الحرب”.

      المصدر: وكالة يونيوز

