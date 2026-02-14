الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن غالبية الدول الإفريقية اعتبارًا من مايو

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ السبت أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الإفريقية باستثناء دولة واحدة سيبدأ اعتبارًا من الأول من أيار/مايو.

وتطبق الصين حاليًا سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة إفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 دولة في القارة.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا، وداعمًا رئيسيًا لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

واعتبارًا من الأول من أيار/مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الإفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان، التي تطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي وهددت باستعادتها بالقوة إن لزم.

وتتجه أنظار العديد من الدول الإفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية مرتفعة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصًا جديدة للتنمية الإفريقية»، معلنًا عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة في إثيوبيا ضمن القمة السنوية للاتحاد الإفريقي.

المصدر: أ.ف.ب.