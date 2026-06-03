الصين | بكين ترفض أي تعاون عسكري بين واشنطن وتايوان وتحذر من تداعياته على أمن الجزيرة

أكدت الصين، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التواصل أو التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان، معتبرة أن التحركات الرامية إلى تعزيز الشراكات الدفاعية بين الجانبين تمثل تهديداً للاستقرار في المنطقة وتفاقم التوترات عبر مضيق تايوان.

وجاء الموقف الصيني على لسان المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، تشو فنغليان، التي علّقت على ما يُعرف بـ”منتدى الصناعات الدفاعية التايواني–الأميركي”، والذي شهد تصريحات تفيد باستعداد القطاع الصناعي في تايوان للتعاون مع الولايات المتحدة في بناء ما وُصف بـ”منظومة تكنولوجية دفاعية” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقالت المتحدثة فنغليان إن بكين تعارض بشدة أي شكل من أشكال الاتصال العسكري بين الولايات المتحدة وتايوان، مؤكدة أن المبادرات المطروحة تحت مسمى “المنظومة الدفاعية التكنولوجية” تخفي أهدافاً سياسية تسعى من خلالها سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان إلى تعزيز النزعات الانفصالية عبر الاستقواء بالخارج وتوسيع قدراتها العسكرية.

وأضافت أن هذه الخطوات تأتي في إطار ما وصفته بمحاولات استخدام تايوان كورقة في الاستراتيجية الأميركية الرامية إلى احتواء الصين، محذرة من أن مثل هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية التي تواجهها الجزيرة وإلحاق مزيد من الأضرار بسكانها.

وشددت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان على أن السلطات التايوانية تواصل، من وجهة نظر بكين، انتهاج سياسات استفزازية بالتنسيق مع قوى خارجية سعياً لتحقيق أهداف انفصالية، معتبرة أن هذه المساعي محكومة بالفشل ولن تغير من موقف الصين الثابت تجاه قضية تايوان.

المصدر: يونيوز